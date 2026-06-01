Morreu na manhã desta segunda-feira (1º/6) Davi Souza Conceição, de 20 anos, uma das pessoas que haviam sido atropeladas na avenida Augusto Montenegro, em Belém, durante um confronto entre torcidas organizadas. Com o falecimento da vítima, subiu para quatro o número de mortos. Outras duas pessoas seguem internadas em estado grave.

"A Polícia Civil informa que o caso está sob investigação da Divisão de Homicídios (DH). Uma quarta vítima morreu nesta segunda-feira (01). Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Davi estava internado desde a madrugada da última sexta-feira (29), quando ocorreu o atropelamento. A informação sobre a morte TAMBÉM foi confirmada pela Polícia Científica do Pará, que comunicou ter sido acionada para realizar a remoção do corpo da vítima no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. Após os procedimentos periciais, o corpo será liberado para os familiares.

Morre quarta vítima de atropelamento na Augusto Montenegro, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Davi era integrante de uma torcida organizada do Remo e estava entre as seis pessoas atingidas por um carro durante uma confusão envolvendo torcedores na Augusto Montenegro. As primeiras vítimas identificadas foram Luan Garcia Batista, Elder Martins Santos e Jhonata Mateus Maciel Chaves. Jhonata chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano, mas morreu horas após dar entrada na unidade de saúde.

Atropelamento

De acordo com as investigações, o atropelamento ocorreu durante um confronto entre torcidas na altura do km 7 da avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde.

O motorista Pablo Henrique Farias da Silva foi preso em flagrante após o ocorrido e autuado por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal dolosa. No domingo (31), a Justiça do Pará concedeu liberdade provisória ao investigado, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 81.050. A decisão também determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a aplicação de medidas cautelares.

A PC segue apurando as circunstâncias do atropelamento e colhendo depoimentos para esclarecer a dinâmica dos fatos. O estado de saúde das duas vítimas que continuam hospitalizadas não foi atualizado oficialmente até o momento.