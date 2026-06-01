Proprietário de balneário morre após acidente de carro em Parauapebas

Um acidente de trânsito registrado na madrugada desta segunda-feira (1º/6) terminou com a morte de um homem bastante conhecido em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Dantas, conhecido popularmente como "Leiteiro Dantas", proprietário de um tradicional balneário localizado na região da Palmares II.

De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu por volta das 3h, na Estrada da Palmares II, nas proximidades da subestação da Equatorial. Leiteiro Dantas conduzia um Chevrolet Celta prata quando, por circunstâncias que ainda serão esclarecidas pelas autoridades, perdeu o controle da direção. Após sair da pista, o veículo capotou violentamente. Com o impacto, o empresário sofreu ferimentos graves, incluindo uma forte lesão na cabeça, e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Equipes da Polícia Militar estiveram na área para realizar os procedimentos necessários e levantar informações que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente. As causas do capotamento seguem sob investigação.

A morte de Leiteiro Dantas causou grande repercussão em Parauapebas, especialmente entre moradores da comunidade Palmares II, onde ele era uma figura muito conhecida. À frente do Balneário do Leiteiro, ponto de lazer frequentado por famílias da região, o empresário conquistou reconhecimento ao longo dos anos e mantinha forte ligação com a comunidade local.

Familiares e amigos devem se despedir do empresário durante o velório, que será realizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na Rua Rio de Janeiro, no bairro Palmares Sul. As autoridades seguem apurando as circunstâncias do acidente para determinar o que provocou a perda de controle do veículo e o consequente capotamento.

"A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como morte acidental na Seccional de Parauapebas", comunicou.