Incêndio de grandes proporções destrói cinco casas no Marajó

Um incêndio de grandes proporções atingiu cinco residências na madrugada desta segunda-feira (1º/6) em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos. Não há informações sobre o que pode ter dado início às chamas.

O fogo foi registrado na Rua 18 de Novembro, na área central da cidade. Moradores relataram que o fogo se espalhou rapidamente entre as casas, provocando destruição total nos imóveis atingidos.

Vídeos gravados por populares mostram o momento em que o incêndio consumia as estruturas das residências. O fogo era visto a vários metros de distância durante a escuridão da madrugada. No vídeo também era possível ver a intensidade das chamas e a dificuldade enfrentada pelos moradores para conter o avanço do fogo.

Os moradores tentaram combater o incêndio por conta própria, utilizando baldes e outros meios improvisados. No entanto, a ação não foi suficiente para evitar que os imóveis fossem destruídos. O município não possui unidade do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Em nota, o CBM informou que não atuou nesta ocorrência.

Após a tragédia, a comunidade iniciou uma mobilização para prestar apoio às famílias afetadas, que perderam bens e pertences durante o incêndio. Entre as iniciativas está a arrecadação de doações e recursos para auxiliar os desabrigados.

As circunstâncias que deram origem ao fogo ainda são desconhecidas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes para identificar as causas do incêndio e verificar como ocorreu a propagação das chamas entre as residências.

"A Polícia Civil informa que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área."