Morador de Tucuruí é encontrado morto com marcas de tiros em Canaã dos Carajás
Jovem de 22 anos é encontrado morto a tiros em área de mata no sudeste do Pará
Um homem identificado como Alan de Souza Moraes, de 22 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na tarde de domingo (31), em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. A vítima seria natural de Tucuruí e com familiares residentes no município de Breu Branco.
De acordo com informações preliminares, o corpo foi localizado em uma área de mata da cidade. Ao chegarem ao local, as autoridades constataram que o jovem apresentava sinais de violência e diversas marcas de disparos de arma de fogo.
As circunstâncias em que o crime ocorreu ainda são desconhecidas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos, nem sobre a motivação do homicídio.
O local onde o corpo foi encontrado passou por perícia para auxiliar no esclarecimento do caso. As investigações também buscam identificar quando o crime ocorreu e se a vítima foi assassinada na área onde foi localizada ou levada para o local após a execução.
A Polícia Civil apura o caso e realiza diligências para reunir informações que possam levar à identificação dos responsáveis pelo homicídio.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Canaã dos Carajás apura o caso.
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