Bombeiros continuam buscas por homem desaparecido após acidente com balsa em Cotijuba

As buscas pelo homem que desapareceu após um acidente envolvendo uma balsa na praia de Cotijuba, em Belém, continuam nesta segunda-feira (1º/6). A vítima, identificada como Jefferson de Jesus Lima, sumiu na tarde de domingo (31), durante um passeio fluvial, e ainda não foi localizada.

Segundo relatos de testemunhas, o desaparecimento ocorreu após uma embarcação iniciar uma manobra para deixar a praia. No momento da movimentação, diversas pessoas ainda estavam na água, nas proximidades da balsa.

Testemunhas afirmam que o motor teria sido acionado sem que houvesse aviso prévio aos banhistas. Durante a saída da embarcação, um homem desapareceu. Pessoas que presenciaram o caso relataram que ele teria ajudado a namorada, que não sabia nadar, mas acabou sendo levado pela correnteza.

Desde o registro da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram na área. Em nota, a corporação informou que "realiza buscas para localizar a vítima". As autoridades seguem acompanhando o caso, enquanto as equipes de resgate mantêm as buscas na área onde o desaparecimento foi registrado.

Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do desaparecimento da vítima são apuradas pela Delegacia de Cotijuba. “Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.