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Polícia

Homem é morto a tiros na Praia do Tucunaré, em Marabá

O crime ocorreu na tarde de domingo (31)

O Liberal
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Homem é morto a tiros na Praia do Tucunaré, em Marabá. (Foto: Correio de Carajás)

Um homem identificado como José Ricardo Silva Vilarindo foi assassinado a tiros no fim da tarde de domingo (31), na Praia do Tucunaré, em Marabá, sudeste do Pará. O homicídio ocorreu em uma área que concentrava grande número de frequentadores durante o último fim de semana.

Segundo informações repassadas pela polícia, o crime ocorreu por volta das 17h30. A vítima estava em uma barraca quando foi surpreendida por um homem armado. O suspeito se aproximou e efetuou vários disparos contra José Ricardo. Após o ataque, o atirador fugiu do local antes da chegada da polícia.

Testemunhas informaram que o autor dos tiros seria um homem com barba, vestido com camisa vermelha. O crime causou correria entre as pessoas que estavam na praia e acompanhavam a movimentação no local.

Quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. Como não portava documentos pessoais, a identificação inicial foi feita com base em características físicas, incluindo tatuagens no braço esquerdo e um desenho de aranha na região do pescoço. A confirmação da identidade ocorreu posteriormente durante os procedimentos de investigação.

A cena do crime foi isolada para o trabalho da Polícia Civil. Investigadores da Delegacia de Homicídios de Marabá realizaram os primeiros levantamentos e solicitaram a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram buscas logo após o homicídio. Os militares chegaram a reforçar o policiamento em pontos de acesso e desembarque da orla, mas o suspeito não foi localizado. Relatos apontam que ele teria escapado em direção a uma área de vegetação na ilha.

A motivação do assassinato ainda é desconhecida. O caso segue sob investigação e diligências continuam sendo realizadas na tentativa de identificar e prender o responsável pelos disparos.

"A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá, que realiza diligências para identificação da autoria e esclarecimento das circunstâncias do crime. Informações que possam auxiliar na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

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