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Polícia

Lancha pega fogo no Rio Mocoões, em Anajás, e deixa uma pessoa ferida

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a embarcação tomada por fumaça

O Liberal
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Lancha pega fogo no Rio Mocoões, em Anajás, e deixa uma pessoa ferida. (Reprodução/ redes sociais)

Uma lancha que transportava passageiros foi atingida por um incêndio na tarde deste domingo (31) no Rio Mocoões, no município de Anajás, na Ilha do Marajó. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a embarcação tomada por fumaça enquanto ocupantes eram retirados às pressas para outras embarcações que prestaram auxílio no local.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, a lancha estava lotada no momento do incidente. Uma mulher sofreu queimaduras em partes do corpo e foi encaminhada para uma unidade de saúde para receber atendimento médico.

Os demais passageiros conseguiram deixar a embarcação a tempo e não houve registro de outras vítimas. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

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