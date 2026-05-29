Com identidade falsa, homem procurado pela Interpol e mais quatro são presos em fazenda no Marajó

Cinco homens foram presos em flagrante na quinta-feira (28), no município de Soure, no arquipélago do Marajó, suspeitos de associação para o tráfico de drogas. Um dos detidos também foi autuado por corrupção ativa após, segundo a Polícia Civil, tentar subornar investigadores para conseguir a liberação do grupo.

Os presos foram identificados como Mário Sérgio Corrêa Neves, Aguinaldo Aparecido de Jesus, Mayk Sousa Nascimento, Vitor Arruda de Paula e Marlon Felipe Pena de Oliveira. Conforme a polícia, parte deles possui antecedentes por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio e roubo.

A foto mostra Mário Sérgio Corrêa Neves, que se apresentou à polícia como Márcio Roberto Correia Neves. (Divulgação | PM)

A ocorrência teve início durante uma diligência da Polícia Militar na Fazenda Bela Vista, localizada na zona rural de Soure. A área é alvo de um processo judicial de reintegração de posse movido pelo proprietário do imóvel.

Segundo a PM, a equipe realizava um levantamento de informações para subsidiar o cumprimento da decisão judicial quando identificou, com auxílio de drone, a presença de pessoas ocupando a sede da fazenda. Após cercarem o local, os policiais abordaram os cinco homens.

Durante a abordagem, os suspeitos afirmaram que trabalhavam para um homem identificado como Luis Teixeira e que estariam realizando serviços de manutenção de cercas, currais e da sede da propriedade. No entanto, de acordo com o relatório policial, não foram encontrados sinais recentes de reparos nem materiais normalmente utilizados nesse tipo de atividade, como arames, mourões, cimento, areia, madeira ou vergalhões.

Os policiais também constataram que apenas dois dos cinco abordados portavam documentos de identificação. Durante a checagem dos nomes informados, verificou-se que alguns dos ocupantes já possuíam antecedentes criminais.

Na propriedade foram encontrados dois quadriciclos, duas embarcações, dezenas de baterias, inversores de energia, ferramentas para manutenção de motores e veículos, além de grande quantidade de combustível e equipamentos eletrônicos. Também foram apreendidos aparelhos celulares e antenas de internet via satélite, apresentados posteriormente à Delegacia de Polícia Civil de Soure.

Segundo a PM, os equipamentos encontrados eram incompatíveis com a atividade que os suspeitos alegavam desempenhar na fazenda. O relatório destaca que a estrutura logística observada no local incluía tecnologia de comunicação via satélite, eletrônicos modernos e suprimentos considerados incomuns para trabalhadores encarregados apenas da manutenção de uma propriedade rural.

Após a apresentação dos suspeitos à Polícia Civil, as investigações avançaram e surgiram indícios de possível envolvimento do grupo com atividades relacionadas ao tráfico de drogas. As suspeitas foram reforçadas pela existência de uma pista de pouso na propriedade e pela presença de equipamentos como rádios comunicadores, embarcações, motores e sistemas de comunicação via satélite.

Durante os procedimentos na delegacia, os investigadores descobriram que Mário Sérgio Corrêa Neves, natural de Canhotinho, em Pernambuco, havia se apresentado utilizando documentos falsos em nome de Márcio Roberto Correia Neves. A fraude foi identificada após a conferência de dados realizada pelos policiais.

Segundo a Polícia Civil, a verdadeira identidade do suspeito revelou a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal pelo crime de tráfico de drogas. Informações obtidas pela reportagem apontam ainda que Mário Sérgio Corrêa Neves era procurado pela Interpol. A Polícia Civil do Pará, entretanto, não divulgou detalhes sobre o alerta internacional nem sobre as circunstâncias que levaram à inclusão do nome do investigado nos sistemas de cooperação policial internacional.

De acordo com as investigações, Mário Sérgio Corrêa Neves admitiu ter utilizado a identidade falsa para ocultar sua real condição perante a Justiça e evitar o cumprimento das ordens judiciais existentes em seu desfavor.

Ainda segundo a Polícia Civil, após ter sua verdadeira identidade descoberta, o suspeito tentou oferecer vantagem indevida aos investigadores para que todos os integrantes do grupo fossem liberados. Diante da tentativa de suborno, ele também foi autuado pelo crime de corrupção ativa.

Os cinco homens foram autuados em flagrante por associação para o tráfico de drogas. Mário Sérgio Corrêa Neves responderá ainda por corrupção ativa e deverá permanecer à disposição da Justiça juntamente com os demais presos, que passarão por audiência de custódia.