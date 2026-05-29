Suposto líder do CV no Pará, ‘Boca Torta’ morre em confronto com a polícia em Florianópolis

Eric Felipe Souza Monteiro, conhecido como “Boca Torta” e apontado como líder do Comando Vermelho no Pará, foi morto durante uma intervenção policial no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, na manhã da última quinta-feira (28).

Ele era apontado como o mentor de ataques contra agentes de segurança pública no estado, além de ter um papel central nas atividades ilícitas da facção. Boca Torta possuía um mandado de prisão preventiva pelos crimes de constituição, financiamento e integração de organização criminosa.

Investigado pela Polícia Civil do Pará, Eric se refugiou em Florianópolis, o que levou à atuação da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), conforme informações do portal ND Mais. Durante a operação para cumprir o mandado, o suspeito teria resistido à ordem de prisão e atirado nos agentes de segurança.

A PCSC informou que o confronto resultou na morte do líder do CV no local. Eric também era alvo de um mandado de busca e apreensão, que tinha o objetivo de coletar provas para auxiliar na investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso às polícias civil do Pará e de Santa Catarina. A reportagem aguarda retorno.