Duas mulheres morrem em acidente com carro de passeio na Pedro Álvares Cabral, em Belém

Duas mulheres, identificadas como Maria Clara deOliveira de Souza, de 21 anos, e Stephanie Teles de Andrade, de 16 anos, morreram em um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (29), na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém. Segundo informações da Polícia Civil, cinco pessoas estavam no veículo no momento do acidente. O carro bateu em uma árvore e invadiu o canteiro central próximo a avenida Tavares Bastos.

Maria Clara d’Oliveira e Estefane Teles de Andrade estavam no carro junto com outras três pessoas quando o motorista, namorado de Maria Clara, perdeu o controle do veículo e bateu violentamente no canteiro central. O carro ficou completamente destruído. Segundo informações preliminares, o motorista participava de um racha com um amigo quando perdeu o controle da direção. Ele estava a 180 km/h. No entanto, as circunstâncias exatas do acidente seguem sob investigação.

O lado onde estava Maria Clara, no banco do passageiro, foi o mais atingido pela batida. Já o lado do condutor permaneceu praticamente intacto. A família afirma que o casal teria discutido instantes antes do acidente. As duas mulheres morreram ainda no local. Outros três homens foram conduzidos por equipes da Polícia Militar para a Seccional da Marambaia, onde o caso foi registrado.

Maria Clara deixou dois filhos: uma menina de 2 anos e um menino de 4 anos. Segundo a família, ela e o namorado mantinham um relacionamento abusivo, e ele já havia ameaçado a jovem. Em certa ocasião, chegou a enforcá-la, ainda de acordo com os relatos da família.

A Polícia Científica do Pará informou que os corpos de Stephanie Teles de Andrade e de Maria Clara de Oliveira de Souza foram periciados e liberados para os familiares na manhã desta sexta-feira (29).

De acordo com as informações policiais, o motorista do carro não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele realizou o teste do bafômetro, que teria apresentado resultado positivo para consumo de bebida alcoólica. Diante da situação, o condutor foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito, com agravante de embriaguez ao volante.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo parado sobre o meio-fio, com a parte frontal completamente destruída. Testemunhas relataram que os ocupantes do carro seriam torcedores que participavam de uma comemoração ligada a uma torcida de um clube de futebol da capital paraense. Ainda segundo relatos, o motorista teria perdido o controle da direção antes de colidir contra uma árvore.

A Polícia Civil informou que a Seccional da Marambaia irá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. “Três homens foram apresentados pela Polícia Militar à unidade policial. O motorista do veículo, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), realizou o teste de alcoolemia, que apresentou resultado positivo, sendo autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito, agravado pela embriaguez. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, esclareceu.