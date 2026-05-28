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Polícia

Homem é preso após enviar nudes, oferecer pix e tentar estuprar a própria filha em casa

O homem abordava a filha nu na residência e uma vez chegou a oferecer R$ 20 em troca de fotografias íntimas da jovem

Victoria Rodrigues
fonte

O homem chegou a fugir, mas foi encontrado e agora está à disposição da Justiça. (Foto: PCGO)

Um homem de 47 anos foi preso após ser acusado de tentativa de estupro e importunação sexual contra a própria filha, nesta terça-feira (26), em Balsas, município que fica situado no estado do Maranhão. De acordo com as investigações do caso, o acusado chegou a enviar fotos e vídeos íntimos para a jovem e ainda ofereceu dinheiro via Pix para que, desse modo, ela aceitasse ter relações sexuais com ele.

Em um dos vídeos enviados pelo pai da jovem, é possível observar ele abordando a vítima com mensagens intimidadoras e até oferecendo R$ 20 em troca de uma fotografia das partes íntimas da filha. “Gostou? Raspei minha cabeça. Que que cê achou? Cachorra safada. Quê que cê achou? Essa punheta que bati para você”, dizia o criminoso na filmagem antes de mandar também áudios considerados "perturbadores". 

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Conforme as investigações da Polícia Civil, o suspeito chegou a enviar mensagens para as colegas de escola da vítima com o objetivo de monitorá-la e saber se ela estava se relacionando com alguém

Como foi realizada a denúncia?

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), depois de ser importunada sexualmente pelo aplicativo de mensagens e em sua própria casa, a adolescente finalmente conseguiu se desvencilhar e fugir dos abusos do pai. Mas a denúncia foi realizada somente após os parentes da vítima, que residem em Anápolis (GO), encorajarem a adolescente a denunciar o homem na delegacia da cidade.

Em depoimento à delegada Aline Lopes, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o criminoso alegou estar "bêbado" em suas ações. “Esse homem tentou estuprar a filha mais velha, alegando posteriormente que estava sob estado de embriaguez. No entanto, ele enviou fotos e vídeos íntimos seus para a filha e chegou a oferecer dinheiro para que ela mantivesse relação sexual com ele”, revelou a delegada.

Agora, a Polícia Civil de Goiás informou que o homem deverá ficar à disposição do Poder Judiciário até que sejam esclarecidas as devidas circunstâncias das tentativas de estupro. “Após troca de informações com a Polícia Civil do Maranhão, o homem foi então preso, na manhã desta terça-feira. Ele deverá ser transferido para a cidade de Anápolis nos próximos dias, onde ficará à disposição do Poder Judiciário”, concluiu a PCGO.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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