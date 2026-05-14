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Homem de 72 anos é preso por estuprar filha de 12 com ajuda de filho adolescente

Os crimes aconteceram durante ao menos seis meses e foram descobertos após intervenção do Conselho Tutelar

Estadão Conteúdo

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência infantil, violência sexual e estupro de vulnerável. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 100 ou 190, e denuncie.

Um homem foi preso por estuprar a filha de 12 anos com a ajuda de um filho adolescente que também abusava sexualmente da irmã, em Santa Rita de Cássia, no interior da Bahia. A prisão do suspeito, um idoso de 72 anos, aconteceu nesta quarta-feira, 13.

O filho de 16 anos, irmão da vítima, foi apreendido. Os crimes aconteceram durante ao menos seis meses e foram descobertos após intervenção do Conselho Tutelar. Os nomes de pai e filho não foram divulgados, o que impossibilitou o contato com a defesa deles.

A família reside em um bairro distante 15 km do centro da cidade, de 27 mil habitantes, que fica a cerca de 1 mil km da capital, Salvador. O Conselho Tutelar interveio após receber denúncias sobre os possíveis crimes.

Um exame pericial confirmou que a menina foi vítima de violência sexual. A investigação apurou que pai e filho estavam mancomunados e se revezavam na violência sexual contra a filha e irmã. A criança foi afastada da casa e está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar e pela rede de atendimento psicossocial da prefeitura local.

Segundo a polícia, a mãe da menina também será investigada por possível omissão na proteção da criança. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem e pela apreensão do adolescente, medidas autorizadas pela Justiça.

"Após o cumprimento das ordens judiciais, os envolvidos foram apresentados na unidade policial e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos", diz a Polícia Civil. O processo tramita sob segredo de Justiça.

De acordo com a polícia, pai e filho são investigados, respectivamente, pelos crimes de estupro de vulnerável e ato infracional análogo ao mesmo crime.

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