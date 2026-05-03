Após estuprar cavalo, homem volta em propriedade e importuna sexualmente mulher

Um homem foi preso em flagrante no município de Soure, no Marajó, suspeito de cometer abusos e maus-tratos a animais e importunação sexual. A prisão foi realizada na manhã de sábado (2) por agentes da Polícia Civil, por meio da delegacia local, poucas horas após a denúncia sobre os crimes.

De acordo com as investigações, os crimes teriam ocorrido na manhã do mesmo dia. O suspeito invadiu a propriedade de uma vítima e praticou abuso contra um equino. Horas depois, ele retornou ao local e passou a importunar sexualmente a moradora, proferindo palavras de cunho sexual e expondo o corpo em frente à residência. Após a denúncia, o suspeito foi localizado durante diligências realizadas pelas equipes da Polícia Militar e Civil, que iniciaram buscas logo após tomarem conhecimento das ocorrências.

Durante a apuração, foram reunidos depoimentos e provas digitais que reforçam a materialidade dos crimes e devem subsidiar o inquérito policial. Segundo a polícia, o homem já possui antecedentes criminais, incluindo registros anteriores por importunação sexual e lesão corporal, o que aponta para a reincidência em condutas semelhantes.

Ele foi autuado com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que trata de maus-tratos a animais, e no artigo 215-A do Código Penal, referente à importunação sexual. A Polícia Civil também informou que irá representar pela prisão preventiva do suspeito. O caso segue sob investigação e o suspeito permanece custodiado.