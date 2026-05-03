Tênis localizado em área de buscas pode ser de jovem desaparecido em Ananindeua

Um tênis branco foi localizado em uma área de mata, onde estão concentradas as buscas pelo jovem Matheus Ferreira, desaparecido em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O objeto, encontrado no sábado (2/5), nas proximidades do rio Ariri, no bairro 40 Horas, passou a ser tratado como um possível vestígio ligado ao caso.

Equipes intensificaram as diligências no local após uma denúncia apontar que o jovem teria sido visto na região acompanhado de três pessoas. Conforme o relato, um dos suspeitos carregava uma pá, o que levantou indícios e reforçou a linha de investigação. Até o momento, o tênis é o único elemento concreto encontrado durante as buscas.

As equipes dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas no rio após cães farejadores terem perdido o rastro do jovem no local. No sábado, os bombeiros encontraram o tênis e familiares que acompanharam a procura confirmaram que o objeto seria de Matheus. Apesar das varreduras realizadas nos últimos dias, o paradeiro do jovem ainda é desconhecido.

Desaparecimento

O jovem, de 22 anos, desapareceu após sair para realizar uma corrida como motociclista de aplicativo. Segundo informações repassadas pela família à polícia, ele teria feito o último contato enquanto aguardava a chuva em um condomínio localizado na rodovia Mário Covas. Em seguida, informou que buscaria uma passageira no bairro Parque Verde antes de retornar para casa, o que não aconteceu.

Imagens de câmeras de segurança mostram Matheus abrigado da chuva ao lado de outros motociclistas e deixando o local minutos depois. A motocicleta utilizada por ele foi encontrada no dia seguinte ao desaparecimento, em uma rua do Parque Verde, sem bateria e sem o suporte de celular. Testemunhas relataram ter visto dois homens abandonando o veículo e deixando a área em outra moto.

A passageira transportada por Matheus relatou que o pneu da motocicleta estava murcho durante a corrida. Moradores da área onde o veículo foi localizado afirmaram que o local é conhecido por registros frequentes de roubos e abandono de veículos.

A família chegou a receber informações sobre a possível localização de um corpo no bairro 40 Horas, o que levou equipes policiais até a área, mas nada foi encontrado na ocasião. No dia do desaparecimento, o jovem vestia roupa preta e usava um par de tênis branco, semelhante ao que foi localizado durante as buscas.

A Polícia Civil do Estado do Pará informou por meio de nota que o caso foi registrado na Divisão de Homicídios, e a Delegacia de Pessoas Desaparecidas segue à frente das investigações. “A Polícia Civil informa que a Delegacia de Pessoas Desaparecidas apura o caso. Informações que auxiliem no trabalho policial podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, afirmam.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) também se manifestou em nota, onde enfatizam que as buscas seguem. “O Corpo de Bombeiros Militar informa que as buscas pelo jovem continuam sendo realizadas de forma ininterrupta, com atuação simultânea em duas frentes: terrestre e aquática”, detalham.