‘De menor’, suspeito de esfaquear e matar jovem em Santarém, é preso horas após o crime

Um homem conhecido pelo apelido ‘De Menor' foi preso no sábado (2/5) pela Polícia Militar, suspeito de esfaquear e matar o jovem Herisson Santos, de 20 anos, na orla de Santarém, oeste do Pará. A prisão ocorreu em menos de 24 horas após um homicídio, registrado na sexta-feira (1º/5). Conforme as informações iniciais, na delegacia o suspeito teria confessado o crime e acabou autuado em flagrante.

Segundo as investigações, o suspeito, que é natural de Oriximiná, já responde por uma tentativa de homicídio anterior e, conforme a polícia, vive em situação de rua. Em depoimento, ele alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que a vítima teria tentado agredi-lo durante uma bebedeira. A versão apresentada, no entanto, ainda será apurada no decorrer do inquérito.

As buscas pelo suspeito tiveram início logo após o registro do crime. Equipes da Polícia Militar e Civil atuaram de maneira integrada na apuração de informações para chegar até a identidade e localização do suspeito.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) confirmou ao Grupo Liberal que o suspeito confirmou a autoria do crime. Confira a nota na íntegra.

”A Polícia Civil do Pará informa que um homem foi preso e apresentado na Seccional Urbana de Santarém por homicídio doloso. Ao ser abordado, ele confessou a autoria do crime. Foram adotadas todas as providências iniciais cabíveis, incluindo o acionamento da perícia técnica."

Homicídio

O homicídio foi registrado na noite de sexta-feira (1), nas proximidades do Mercadão 2000, na orla da cidade. Conforme as apurações, a vítima e o suspeito consumiam bebida alcoólica quando um desentendimento evoluiu para agressões físicas. Durante a luta corporal, Herisson foi atingido com um golpe de arma branca na região do tórax e morreu ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas, ao chegar, apenas pôde confirmar o acidente fatal. Herisson Santos era natural da comunidade Mentae, na região do rio Arapiuns, e trabalhava em uma embarcação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.