Mulher é presa durante festejos do Dia do Trabalhador por porte de arma de fogo e tráfico de drogas

A Polícia Civil prendeu na tarde desta sexta-feira (01) uma mulher suspeita de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma, durante os festejos do Dia do Trabalhador, no município de Muaná, no arquipélago do Marajó. A suspeita Andreza Damasceno de Mirante estava com mandado de prisão em aberto. A prisão ocorreu no complexo esportivo do Mocajatuba, onde a suspeita disfarçadamente assistia a um jogo de futebol. A ação contou com com o apoio operacional da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

O caso teve início a partir de um vídeo enviado pela população para o WhatsApp funcional da Delegacia de Muaná, em fevereiro, quando a suspeita aparecia com arma. Andreza andava livremente com arma em punho, pela Vila de Ponta Negra, Zona Rural de Muaná.

Ainda em fevereiro, equipes policiais realizaram diligências ao local indicado e encontraram, na residência de Andreza. Diversas munições de calibre .40 foram encontradas acondicionadas em um saco plástico, dez petecas de substância análoga à maconha, 12 petecas de substância análoga a oxi. Andreza não foi localizada naquele momento.

Ao longo do Inquérito Policial instaurado para apurar o caso, testemunhas ouvidas afirmaram que Andreza seguia deliberadamente comercializando entorpecentes na Vila de Ponta Negra, fato também corroborado por Relatório de Investigação da equipe da PC. Além disso, uma das testemunhas entregou munições que teriam caído da arma utilizada pela suspeita.

Andreza Mirante possui extensa ficha criminal, totalizando ao menos 13 procedimentos judiciais, incluindo execuções penais ativas e diversas ações penais inclusive por crimes de tráfico de drogas. Andreza também já estava em prisão domiciliar pela prática de outro delito. A polícia realizou diversas tentativas de localização para que a suspeita fosse interrogada, todas infrutíferas, indicando que estava evadida.

Por esses diversos motivos, o delegado Felipe Mendonça requereu a prisão preventiva de Andreza e o pleito foi atendido pelo Juízo da Vara Única de Muaná, após parecer favorável do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Realizadas as formalidades de praxe, ela se encontra, agora à disposição da Justiça.