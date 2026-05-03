Avião de pequeno porte cai em área de mata na zona rural de Santarém

Uma aeronave de pequeno porte caiu em uma área de mata na comunidade Mucurerú, nas proximidades das localidades de Aracury, na região do rio Arapiuns, em Santarém, no oeste do Pará. O acidente foi registrado na tarde de sábado (2/5). Apesar do impacto, o piloto do avião, que seria o único ocupante, foi resgatado com vida.

De acordo com as informações iniciais, o piloto foi retirado da aeronave por moradores da região logo após a queda. Ele estava consciente no momento do resgate. O piloto sofreu apenas escoriações leves e não corre risco de vida.

Ainda segundo os primeiros levantamentos, a aeronave havia decolado da localidade Prainha do Maró e apresentou problemas durante o voo, o que teria provocado a queda em meio à vegetação. O piloto estaria na região participando de um evento ligado a uma igreja da região.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da vítima nem detalhes sobre as causas do acidente. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, FAB, SERIPA e aguarda o retorno.