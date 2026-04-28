Família procura por jovem que sumiu após aceitar corrida de aplicativo na Grande Belém

Matheus Ferreira da Rocha, 22 anos, está desaparecido há seis dias. A última vez que ele entrou em contato com a família foi na última quarta-feira (22/4), enquanto estava em um condomínio que fica na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, na Grande Belém, aguardando a chuva passar.

Isis Ferreira, mãe do Matheus, contou que o filho trabalha como barbeiro e motociclista de aplicativo. “A última mensagem que ele me enviou dizia que iria buscar uma passageira no bairro Parque Verde e depois iria retornar para casa. Até agora, não encontrei o meu filho”, disse.

As últimas imagens que os parentes de Matheus tiveram acesso mostram-no na moto, abrigando-se da chuva às 20h35 do dia 22 deste mês. Pela gravação, é possível ver outros dois motociclistas se protegendo da chuva. Um deles chega a interagir com o barbeiro. Às 20h50, Matheus deixa o local.

Em conversa com a Redação Integrada de O Liberal, Isis disse que encontrou a passageira que o filho dela havia buscado no Parque Verde e deixado no bairro do Coqueiro. “A moça da corrida disse que o pneu da moto dele estava abaixo. No dia seguinte ao sumiço dele, na quinta (23/4), a moto foi encontrada na rua Santa Clara, no Parque Verde, sem a bateria. Moradores do local nos disseram que viram dois homens abandonando o veículo e indo embora em uma outra moto. Além de não estar com a bateria, não estava o suporte de celular que tinha na moto do meu filho”, afirmou Ferreira.

Para a família, residentes do Parque Verde disseram que o local onde a moto de Matheus foi encontrada é comum registrar roubos e até mesmo abandono de veículos. “Já nos mandaram diversas informações, até mesmo que um corpo possivelmente teria sido encontrado no bairro 40 Horas. A polícia foi até lá no domingo (26/4), mas, como estava à noite, não encontrou nada”, acrescentou.

Ainda de acordo com Isis, Matheus vestia blusa e calça pretas e um tênis branco. “Ele tem uma tatuagem no braço. Também tem duas tatuagens na perna: uma aranha e uma música dos Racionais. Já fomos a vários lugares procurar pelo meu filho, mas não encontramos nada”, contou.

Os parentes do jovem registraram um boletim de ocorrência sobre o sumiço de Matheus na Divisão de Homicídios (DH). A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno. Qualquer informação pode ser repassada para o telefone (91) 99101-6649 e falar diretamente com Isis Ferreira.