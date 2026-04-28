Após morte de adolescente, novo acidente com ciclista é registrado no mesmo trecho da Senador Lemos
O novo acidente reacendeu o alerta para os riscos no cruzamento.
Mais um acidente envolvendo um ciclista foi registrado na manhã desta terça-feira (28) na avenida Senador Lemos com a passagem Gastão, no bairro da Sacramenta, em Belém. A colisão aconteceu no mesmo cruzamento em que, na última sexta-feira (24), um atropelamento resultou na morte de uma adolescente de 15 anos.
Neste caso recente, de acordo com informações apuradas no local, o acidente envolveu um carro de passeio e um ciclista. O impacto ocorreu quando o veículo tentava atravessar a avenida e acabou atingindo o ciclista, que trafegava pela ciclofaixa.
O condutor do carro afirmou que teve a visão comprometida por um ponto cego causado por outro veículo ao lado, o que teria dificultado a visualização do ciclista. Já a vítima contestou essa versão e alegou que o motorista agiu com imprudência ao realizar a travessia.
Com a batida, a bicicleta ficou presa debaixo do carro. O ciclista sofreu ferimentos, mas, segundo as informações iniciais, sem maior gravidade. Agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SegBel) estiveram no local para controlar o fluxo de veículos e realizar os procedimentos necessários.
O novo acidente reacendeu o alerta para os riscos no cruzamento. Na última sexta-feira (24), uma adolescente de 15 anos, identificada como Clara Yasmin Sousa, morreu após ser atropelada no mesmo ponto enquanto trafegava de bicicleta pela ciclofaixa.
Moradores e frequentadores da área relatam que acidentes têm sido frequentes no trecho e cobram medidas para aumentar a segurança viária, como melhor sinalização e fiscalização. Por pouco, segundo testemunhas, o caso desta terça-feira não terminou em uma nova tragédia.
