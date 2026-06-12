Motorista que atropelou duas pessoas na Sacramenta tem prisão preventiva solicitada pela PC

A Polícia Civil do Pará protocolou, na manhã desta sexta-feira (12), um pedido de prisão preventiva contra o motorista suspeito de atropelar duas pessoas e danificar diversos veículos na Passagem Marinho, no bairro da Sacramenta, em Belém.

Segundo a PC, as investigações iniciais reuniram elementos de materialidade que embasaram a solicitação da medida cautelar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O suspeito poderá responder por tentativa de homicídio qualificado e dano qualificado.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (10), quando moradores se reuniam para decorar a via pública em alusão à Copa do Mundo. De acordo com a Polícia Civil, os moradores orientavam motoristas a retornarem por outra rota para não comprometer os trabalhos de ornamentação.

Conforme relato de testemunhas, o condutor de uma caminhonete teria se recusado a obedecer à orientação e, em estado de alteração, avançado contra o bloqueio improvisado pelos moradores. Na sequência, acelerou o veículo e atingiu duas pessoas, que ficaram gravemente feridas. Durante a fuga, ele também colidiu contra diversos carros e motocicletas estacionados nas proximidades.

Após o ocorrido, equipes das Polícias Civil e Militar iniciaram diligências para identificar e localizar o responsável. O veículo utilizado na ação foi encontrado em um terreno baldio ao lado da residência do suspeito e apreendido no dia seguinte para a realização de perícias.

Os veículos danificados também passaram por exames periciais realizados pela Polícia Científica. Segundo a investigação, os estragos foram tão expressivos que não foi possível remover os automóveis e motocicletas do local. Mais de dez pessoas já foram ouvidas, e novos depoimentos ainda deverão ser colhidos.

O caso teve grande repercussão em Belém devido à gravidade da ocorrência. Uma das vítimas, Daniel Grislei Tavares de Souza, o "Pam Pam", segue internada.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou à assistente virtual Iara, via WhatsApp, no telefone (91) 3210-0181. O sigilo é garantido.