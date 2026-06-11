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Polícia

Funcionária de hospital é presa suspeita de furtar cordão de ouro de visitante em Abaetetuba

Conduzida à delegacia, ela confessou o crime e alegou que precisava quitar dívidas relacionadas a jogos de azar na internet

O Liberal
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Funcionária de hospital é presa suspeita de furtar cordão de ouro de visitante em Abaetetuba. (Reprodução/ redes sociais)

Uma funcionária de serviços gerais do Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa, em Abaetetuba, foi presa em flagrante na quarta-feira (10), suspeita de furtar um cordão de ouro pertencente a uma visitante da unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima compareceu ao hospital para visitar um paciente e deixou seus pertences em local indicado pela equipe da instituição, conforme as normas internas. Ao retornar da visita, percebeu que um cordão de ouro de 18 quilates havia sido retirado de sua bolsa.

Após o registro da ocorrência, policiais civis foram até o hospital e, com apoio da direção da unidade, analisaram imagens do sistema de monitoramento. As gravações teriam identificado a funcionária Ana Maria Santos Cavalcante como autora do furto.

Segundo a polícia, a suspeita foi localizada ainda dentro da unidade de saúde e estava com a joia em sua posse. Conduzida à delegacia, ela confessou o crime e alegou que precisava quitar dívidas relacionadas a jogos de azar na internet.

Ainda conforme a Polícia Civil, a mulher é investigada por outros três furtos com características semelhantes ocorridos na mesma instituição e envolvendo vítimas diferentes.

O cordão foi apreendido e deverá ser devolvido à proprietária. A suspeita foi autuada em flagrante por furto qualificado por abuso de confiança, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Abaetetuba.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que está ciente do ocorrido no Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa e que a unidade está colaborando com a Polícia Civil para o esclarecimento dos fatos.

A secretaria acrescentou que também adotou medidas administrativas internas. "A Sespa reafirma seu compromisso com a ética, a segurança e a transparência na prestação dos serviços de saúde", informou o órgão.

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