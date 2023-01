Abordagem a carros suspeitos leva dois homens à cadeia em Soure, na ilha do Marajó

Dois homens foram detidos na manhã deste sábado (14) em Soure, na ilha do Marajó. Com eles foram apreendidos dois carros que, supostamente, estavam com os números dos chassis adulterados. Os suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil e colocados à disposição da Justiça. Com informações do perfil Dário Pedrosa.

Segundo informações da polícia, militares do Batalhão Marajó estavam em operação, quando avistaram os carros sus​​peitos. A primeira abordagem ocorreu a um veículo Ford Ka, de cor azul. O chassi se encontrava raspado e os números eram diferentes dos quais constavam na documentação apresentada pelo motorista do automóvel.

Na sequência, a guarnição efetuou uma segunda abordagem. Desta vez, na 8° Rua, entre as travessas 4 e 5, onde um segundo suspeito abordado foi identificado como o autor da venda do Ford Ka apreendido anteriormente.

O homem estava de posse de um Fiat Uno cinza, ano 2003, cujo chassi supostamente estava adulterado. Diante dos flagrantes, a polícia encaminhou os suspeitos, bem como os carros apreendidos, à delegacia para os procedimentos legais. Agora, cabe à Polícia Civil do Pará investigar a procedência dos veículos e a ligação entre os suspeitos.