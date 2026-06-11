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Polícia

Homem é preso por suspeita de divulgar conteúdo íntimo sem autorização, em Ananindeua

Após os procedimentos policiais, o homem foi encaminhado à autoridade competente e permanece à disposição da Justiça

O Liberal
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Homem é preso por suspeita de divulgar conteúdo íntimo sem autorização, em Ananindeua. (Divulgação | Ag. Pará)

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem investigado por divulgar conteúdos íntimos sem autorização durante a segunda fase da operação "Zona Íntima", realizada na manhã desta quarta-feira (10), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A ação foi conduzida pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), vinculada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC).

De acordo com a delegada Géssica Araruna, titular da DCCV e responsável pelas investigações, a operação teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o suspeito, investigado pela divulgação não autorizada de conteúdo íntimo de uma mulher moradora de Ananindeua.

Segundo a Polícia Civil, o homem já havia sido responsabilizado anteriormente em uma investigação relacionada aos mesmos fatos e à mesma vítima. No entanto, novas apurações identificaram indícios de que ele teria voltado a praticar o crime.

"Identificamos novos elementos informativos que indicaram a reiteração da conduta criminosa, consistente na divulgação não autorizada de conteúdo íntimo, ampliando a exposição indevida da vítima, o que gerou sérios prejuízos à sua dignidade, privacidade e integridade psicológica", afirmou a delegada.

A polícia informou que a primeira fase da operação foi realizada em maio deste ano, no município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Já a ação desta quarta-feira corresponde a uma investigação autônoma que apura fatos distintos, mas relacionados ao mesmo contexto criminal e ao mesmo modo de atuação dos investigados.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares e um disco rígido (HD) pertencentes ao suspeito. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica para auxiliar no esclarecimento dos fatos investigados.

Após os procedimentos policiais, o homem foi encaminhado à autoridade competente e permanece à disposição da Justiça.

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Homem é preso por suspeita de divulgar conteúdo íntimo sem autorização, em Ananindeua
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