Seis pessoas morrem após colisão entre caminhão e van na BR-010, em São Miguel do Guamá

Seis pessoas morreram em um grave acidente envolvendo uma van de transporte de passageiros e um caminhão na noite desta quinta-feira (11), na BR-010, na altura do município de São Miguel do Guamá, no sentido de Santa Maria do Pará, no nordeste do estado. A informação foi confirmada por equipes policiais que atuaram na ocorrência.

A colisão ocorreu por volta das 19h, no km 333 da rodovia, nas proximidades da entrada da comunidade do Matari. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da​s polícia​s Militar​, Civil​ e Rodoviária do Pará (PRF) foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Segundo informações da Polícia Civil, o caminhão envolvido no acidente, um Mercedes-Benz L 1518, era conduzido por Cícero Francisco de Lima, que foi apresentado à delegacia e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. As seis vítimas ainda passam por processo de identificação oficial.

As primeiras informações apontam que houve uma colisão frontal entre os dois veículos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a violência do impacto. Tanto o caminhão quanto a van ficaram bastante destruídos. O veículo de transporte de passageiros aparece fora da pista, em uma área de mata às margens da rodovia. Até o momento, não há informações sobre a velocidade em que os veículos trafegavam no momento da colisão.

De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, o motorista do caminhão teria informado inicialmente que cochilou ao volante, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a van. Ainda segundo os policiais, a posição final dos veículos encontrada no local seria compatível, em tese, com essa versão.

No entanto, durante interrogatório na Delegacia de São Miguel do Guamá, Cícero apresentou uma versão diferente. Ele afirmou que teria sido ofuscado pelo farol alto da van, o que o levou a invadir parcialmente a faixa contrária. O motorista disse ainda que é autônomo, proprietário do caminhão e que viajava do Maranhão para o Pará. Segundo seu relato, havia descansado por cerca de duas horas ao longo do dia.

O investigado negou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Contudo, admitiu já ter respondido a dois Termos Circunstanciados de Ocorrência relacionados ao uso da substância estimulante conhecida como “rebite” e afirmou que ainda faz uso eventual do produto. Conforme o informe policial, durante o depoimento ele apresentou sinais aparentes de cansaço e dificuldade para detalhar cronologicamente parte dos deslocamentos realizados antes da colisão.

Segundo testemunhas, a van envolvida na tragédia realizava diariamente o transporte de passageiros entre os municípios de Castanhal e São Miguel do Guamá. No momento do acidente, o veículo retornava para Castanhal e fazia a última viagem do dia.

Equipes de resgate atuaram no socorro às vítimas e na retirada de pessoas presas às ferragens. Informações preliminares indicam que o motorista do caminhão ficou preso na estrutura do veículo após o impacto, exigindo uma operação de desencarceramento por parte dos bombeiros.

A Polícia Civil informou que foram requisitados exames periciais no local do acidente, nos veículos envolvidos e também necropsias das vítimas. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica da colisão.

Também não há confirmação oficial sobre a identidade das seis vítimas fatais. O número de feridos e o estado de saúde das pessoas socorridas também não haviam sido divulgados oficialmente até a última atualização desta reportagem.

A BR-010 é uma das principais rodovias do Pará e registra acidentes com frequência. Motoristas que utilizam a via relatam problemas recorrentes de segurança, como trechos com sinalização insuficiente e deficiência na iluminação, fatores apontados por usuários como agravantes para a ocorrência de acidentes.