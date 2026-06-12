Serralheiro é executado a tiros dentro de supermercado em Anapu, no Pará

Um serralheiro identificado apenas pelo prenome Sandy foi morto a tiros na manhã da última quinta-feira (11), no município de Anapu, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações preliminares apuradas pela polícia, a vítima estava próxima ao caixa de um supermercado quando foi surpreendida por um homem armado. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, que circulam nas redes sociais, mostram Sandy de costas para a rua, aparentemente auxiliando no empacotamento de mercadorias, quando o suspeito se aproxima.

Nas imagens, o criminoso aponta a arma para a cabeça da vítima e efetua diversos disparos à queima-roupa. Sandy cai ao chão e não apresenta qualquer reação aparente após ser atingido.

Ainda segundo os registros do circuito de segurança, após os disparos, o suspeito pega um objeto que estava sobre o balcão do caixa e deixa o local em seguida. Não há informações oficiais sobre o que teria sido levado.

A Polícia Civil do Pará investiga o caso para esclarecer a motivação do crime e identificar o autor da execução. Até o momento, ninguém foi preso. “A Polícia Civil informa que as circunstâncias e autoria do homicídio são apuradas pela Delegacia de Anapu. Perícias foram solicitadas, testemunhas são ouvidas e imagens estão sendo analisadas. Informações que auxiliem a polícia podem ser repassadas ao número 181. O sigilo é garantido”, pediu a instituição.