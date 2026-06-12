Homem desaparecido é encontrado morto, amarrado e com sinais de espancamento em Ananindeua

Amaurí Rodrigues dos Santos, de 26 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (12/6) em uma área de mata localizada no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha desaparecido na manhã do dia anterior e foi encontrada pela família com sinais de espancamento pelo corpo e amarrada.

Uma guarnição do 30º Batalhão foi acionada ao caso e constatou que o corpo de Amaurí havia sido localizado. Com isso, os militares isolaram a área e comunicaram as polícias Científica e Civil para realização da perícia e remoção do corpo, que vestia apenas um short e estava sem camisa, além do início das investigações sobre a morte do homem.

Para a Polícia Militar, familiares da vítima disseram que ela era usuária de drogas. Fontes ligadas à polícia relataram que Amaurí, supostamente, estaria devendo dinheiro a traficantes. Até o momento, as autoridades apuram se o homicídio se trata de um acerto de contas. Entretanto, nenhuma hipótese é descartada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Em nota, a PC disse que o caso é investigado pela Delegacia do Júlia Seffer. "Perícias foram solicitadas e os demais procedimentos cabíveis estão em andamento", comunicou.