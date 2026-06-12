Ex-detento é assassinado a tiros em Marabá

Reynan Viana de Souza, 25 anos, foi morto a tiros na madrugada de quinta-feira (11/6) na Rua Espírito Santo, no Bairro Laranjeiras, em Marabá. Um homem em uma motocicleta, ainda não identificado, abordou a vítima e atirou contra ela à queima-roupa. Reynan havia deixado o sistema prisional recentemente.

Segundo o portal Correio de Carajás, o suspeito estava em uma moto Honda Pop e fugiu logo após cometer o crime. A vítima, que possuía um extenso histórico criminal, carregava uma porção de droga em uma das mãos, indicando que ela poderia ter comprado o entorpecente pouco antes de ser abordada.

A suspeita inicial é de que a arma do crime tenha sido um revólver, já que a perícia apontou que nenhuma cápsula deflagrada foi deixada no chão, ainda conforme o Correio. A Polícia Militar foi acionada ao caso.

Familiares de Reynan estiveram no local. Em conversa com o Correio de Carajás, os parentes da vítima falaram que temiam a morte do rapaz devido à dependência química que tinha e à rotina perigosa que seguia.

Reynan estava sob regime de livramento condicional e respondia na Justiça por crimes como furto qualificado, roubo, receptação (dolosa e culposa) e delitos de trânsito. Inclusive, em registros recentes das forças de segurança, ele já havia sido flagrado descumprindo o horário de recolhimento domiciliar obrigatório (das 22h às 6h) em outras áreas da cidade.

As autoridades apuram se o crime tem relação com a vida pregressa da vítima ou com o consumo de entorpecentes. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso, que informou investigar o caso sob sigilo pela Delegacia de Homicídios de Marabá.