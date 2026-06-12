Jovem desaparece em rio de Parauapebas; Corpo de Bombeiros realiza buscas
Uma testemunha relatou que a vítima estava acompanhada de duas mulheres quando entrou na água
Uma jovem identificada como Monique, de 26 anos, desapareceu nas águas do rio na região de uma ponte que dá acesso ao lixão, por volta do meio-dia desta quinta-feira (11/6), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O Corpo de Bombeiros (CBM) realiza buscas, com apoio de mergulhadores.
Segundo o portal Correio de Carajás, uma testemunha que presenciou o ocorrido, Luiomar Oliveira de Souza, relatou que a vítima estava acompanhada de outras duas mulheres quando entrou na água. De acordo com ele, a correnteza e o banzeiro dificultaram qualquer tentativa de resgate.
Ainda conforme Luiomar, as duas mulheres que estavam com Monique permaneceram gritando por socorro e chegaram a lançar uma garrafa em direção à vítima, mas não conseguiram alcançá-la.
Luiomar afirmou que atravessou para o outro lado da ponte para que acionassem o CBM. Quando retornou, a jovem já havia desaparecido. “Nós ainda trouxemos uma mangueira para tentar ajudar, mas ela já tinha afundado. Não tinha mais como”, disse ao Correio.
Até o momento, Monique não foi encontrada. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Em nota, o corporação disse que equipe especializada do 23° Grupamento Bombeiro Militar de Parauapebas está atuando nesta ocorrência. A reportagem também procurou a Polícia Civil para obter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.
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