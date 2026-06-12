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Polícia

Jovem desaparece em rio de Parauapebas; Corpo de Bombeiros realiza buscas

Uma testemunha relatou que a vítima estava acompanhada de duas mulheres quando entrou na água

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o Corpo de Bombeiros nas buscas pela jovem. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Uma jovem identificada como Monique, de 26 anos, desapareceu nas águas do rio na região de uma ponte que dá acesso ao lixão, por volta do meio-dia desta quinta-feira (11/6), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O Corpo de Bombeiros (CBM) realiza buscas, com apoio de mergulhadores.

Segundo o portal Correio de Carajás, uma testemunha que presenciou o ocorrido, Luiomar Oliveira de Souza, relatou que a vítima estava acompanhada de outras duas mulheres quando entrou na água. De acordo com ele, a correnteza e o banzeiro dificultaram qualquer tentativa de resgate.

Ainda conforme Luiomar, as duas mulheres que estavam com Monique permaneceram gritando por socorro e chegaram a lançar uma garrafa em direção à vítima, mas não conseguiram alcançá-la.

Luiomar afirmou que atravessou para o outro lado da ponte para que acionassem o CBM. Quando retornou, a jovem já havia desaparecido. “Nós ainda trouxemos uma mangueira para tentar ajudar, mas ela já tinha afundado. Não tinha mais como”, disse ao Correio.

Até o momento, Monique não foi encontrada. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Em nota, o corporação disse que equipe especializada do 23° Grupamento Bombeiro Militar de Parauapebas está atuando nesta ocorrência. A reportagem também procurou a Polícia Civil para obter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno. 

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