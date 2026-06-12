Polícia segue atrás do condutor que atropelou moradores que enfeitavam rua para a Copa em Belém

A Polícia Civil comunicou nesta sexta-feira (12/6) que segue atrás do condutor da caminhonete, que não teve a identidade oficialmente revelada pelas autoridades, que atropelou e feriu quatro pessoas na Passagem Marinho, no bairro da Sacramenta, em Belém. O episódio ocorreu na noite de quarta-feira (10), enquanto moradores realizavam a pintura da Passagem Marinho para as festividades da Copa do Mundo. Segundo testemunhas, o trecho estava temporariamente interditado e o motorista teria sido orientado a utilizar outra rota ou aguardar a liberação da via. Entre as vítimas, está Daniel Grislei Tavares de Souza, conhecido como “Pam Pam”, figura bastante conhecida da torcida do Paysandu.

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Em nota, a PC informou que o motorista já foi identificado, mas ainda não foi localizado. “O veículo foi apreendido e está na Seccional da Sacramenta, que investiga o caso. Diligências estão em andamento e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas.

Informações que auxiliem no trabalho policial e localização do suspeito podem ser repassadas, de forma anônima, pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

Relatos apontam que o condutor se recusou a esperar e avançou com a caminhonete. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que moradores correm para escapar do veículo, que também arrastou uma motocicleta e atingiu diversos carros estacionados.

Ainda na quinta (11/6), “Pam Pam” passou por avaliação médica no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. O tio dele, Erick Henrique, que também ficou ferido no atropelamento, disse que os profissionais de saúde irão verificar se existe a necessidade de ele passar por uma cirurgia por conta das lesões provocadas pelo atropelamento. Até o começo da tarde de quinta, a família não havia atualizado o estado de saúde de Daniel.