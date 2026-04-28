Professora é encontrada morta com faca no peito em Juruti

Uma professora identificada como Lana Guimarães foi encontrada morta dentro da própria casa na noite de segunda-feira (27), no município de Juruti, oeste do Pará. O caso é tratado como homicídio e está sob investigação das autoridades policiais.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, que é bastante conhecida na região, foi localizada já sem vida em uma rede. A idosa estava com uma faca cravada na região do peito. Segundo os relatos iniciais, familiares haviam saído de casa para a faculdade. Quando retornaram ao imóvel, se depararam com a professora morta. As testemunhas ainda informaram ter estranhado quando notaram que a porta da residência estava apenas encostada e o imóvel completamente às escuras. Ao entrarem no local, viram a cena do crime.

A ocorrência gerou comoção entre moradores da área, especialmente pelo fato de a vítima ser conhecida. A Polícia Militar foi acionada pelos moradores e realizou os primeiros levantamentos no local. Muitas pessoas foram para a frente da residência de Lana acompanhar o trabalho da Polícia Científica e fizeram vários apelos por justiça. Não há informações sobre qual poderia ser a motivação para o crime ou possíveis suspeitos.

As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas, e diligências seguem em andamento para identificar o responsável e esclarecer o caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.