O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Caso Clara Yasmin: entenda o atropelamento que matou adolescente na ciclofaixa em Belém

Morte da jovem de 14 anos mobiliza investigações, protestos e pedidos por mais segurança no trânsito

Hannah Franco
fonte

Adolescente atropelada na Senador Lemos: veja o que se sabe (Foto: Reprodução)

A morte da adolescente Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, após um atropelamento na ciclofaixa da avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém, gerou comoção e levantou questionamentos sobre segurança no trânsito. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (24) e segue em investigação.

A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O velório foi realizado na manhã de sábado (25), na Igreja de São Sebastião, reunindo familiares e amigos.

image Bicicletada cobra justiça por adolescente morta ao ser atropelada no bairro da Sacramenta, em Belém
Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, morreu na última sexta (24/4), vítima de um atropelamento no bairro da Sacramenta, enquanto andava de bicicleta na ciclofaixa

image Adolescente de 14 anos morre após ser atropelada na avenida Senador Lemos, em Belém
A jovem havia acabado de sair de uma instituição de ensino quando foi atingida por um veículo

Sobre o acidente

Segundo informações apuradas, Clara trafegava de bicicleta pela ciclofaixa quando foi atingida por um carro de passeio modelo Fiat Toro, de cor branca, nas proximidades da travessa Perebebui. Testemunhas relataram que a adolescente havia acabado de sair da escola e seguia para casa.

Após o impacto, a condutora teria acelerado o veículo, arrastando a vítima. Imagens que circulam mostram o momento em que a motorista desce do carro e observa a jovem no chão, mas o vídeo não revela o desfecho imediato da situação.

Motorista se apresenta à polícia

De acordo com a Polícia Civil, a motorista envolvida no acidente se apresentou na Seccional da Sacramenta, onde prestou depoimento. A identidade dela não foi divulgada.

Um boletim de ocorrência por homicídio culposo foi registrado. Após os procedimentos legais, a condutora foi liberada, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“A motorista do veículo permaneceu no local, acionou o socorro e, em seguida, se apresentou espontaneamente na unidade policial para prestar esclarecimentos, sendo liberada em seguida, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Um boletim de ocorrência por homicídio culposo foi registrado, e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, diz o comunicado da PC.

Investigações estão em andamento

image A menina foi atropelada na noite da última sexta-feira, 24 de abril, após sair da escola (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração.

No dia do acidente, equipes da Guarda Municipal atenderam a ocorrência, enquanto agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) organizaram o trânsito, que ficou lento na área.

Família relata últimos momentos com a adolescente

Em entrevista ao Grupo Liberal, a mãe da jovem, Josilene Souza, contou que recebeu a notícia enquanto estava no trabalho. Ao chegar ao local, ainda conseguiu ver a filha com vida. “Só deu tempo dela me olhar e dizer: ‘Obrigada, mãe, por tudo’”, relatou.

Segundo ela, a família não teve contato com a motorista. “Eu sei que foi uma fatalidade, mas nada vai trazer minha filha de volta”, afirmou. Clara era filha única e, segundo familiares, era dedicada aos estudos e muito querida.

“Ela sempre foi uma menina doce, muito amada pela família. Era tudo para mim”, afirmou. “Ela dizia que queria se formar, trabalhar e me dar orgulho. Tinha muitos sonhos”, contou a mãe. Estudante da Escola Salesiana do Trabalho, sonhava em se tornar médica veterinária e completaria 15 anos ainda este ano.

Protesto pede justiça e mais segurança

image (Foto: Ana Laura Carvalho/O Liberal)

A morte da adolescente também motivou uma manifestação. Na noite desta segunda-feira (27), ciclistas realizaram uma bicicletada em homenagem à jovem.

A concentração ocorreu em frente ao Theatro da Paz, de onde os participantes seguiram até o local do acidente. O ato reuniu ciclistas e apoiadores que pedem justiça e cobram mais segurança para quem utiliza bicicleta em Belém.

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Caso Clara Yasmin: entenda o atropelamento que matou adolescente na ciclofaixa em Belém

Morte da jovem de 14 anos mobiliza investigações, protestos e pedidos por mais segurança no trânsito

27.04.26 21h04

POLÍCIA

Abandono de cachorro mobiliza moradores da avenida Brás de Aguiar, em Belém

Após várias horas sem auxílio do poder público, população desistiu de esperar

27.04.26 19h21

POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro da Terra Firme, em Belém

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos de participação no crime foram localizados e levados para a Divisão de Homicídios (DH), em São Brás

27.04.26 16h21

POLÍCIA

Em Oriximiná, PC prende homem suspeito de atear fogo em comunidade indígena

As circunstâncias do crime não foram divulgadas pelas autoridades

27.04.26 14h43

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Violência

Ex-atleta do Remo é executado a tiros após partida de futebol em Marabá

Polícia Civil investiga a autoria do caso e busca imagens de câmeras de segurança

26.04.26 22h36

POLÍCIA

Homem suspeito de estuprar enteada adolescente e de impedir que ela namorasse é preso em Belém

Conforme as investigações da Polícia Civil, o suspeito chegou a enviar mensagens para as colegas de escola da vítima com o objetivo de monitorá-la e saber se ela estava se relacionando com alguém

27.04.26 13h38

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil investiga morte de mulher durante ‘trisal’ em motel no bairro Guanabara, em Ananindeua

O caso foi registrado na noite de domingo (26)

27.04.26 12h25

POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro da Terra Firme, em Belém

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos de participação no crime foram localizados e levados para a Divisão de Homicídios (DH), em São Brás

27.04.26 16h21

