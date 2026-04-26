Bicicletada cobra justiça por adolescente morta ao ser atropelada no bairro da Sacramenta, em Belém
Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, morreu na última sexta (24/4), vítima de um atropelamento no bairro da Sacramenta, enquanto andava de bicicleta na ciclofaixa
Amigos e familiares de Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, realizarão uma bicicletada nesta segunda-feira (27/4), às 20h, na Praça da República, em Belém, cobrando justiça pela morte da jovem. Ela morreu na última sexta (24/4), atropelada por um carro no bairro da Sacramenta, enquanto andava de bicicleta na ciclofaixa. A concentração do ato será a partir das 19h30, no Teatro da Paz, com todos os participantes vestindo blusa branca.
O acidente ocorreu em frente a um posto de combustíveis, no momento em que a adolescente retornava da escola. Testemunhas relataram que a jovem havia acabado de sair da unidade de ensino. Em alguns dias, ela voltava de bicicleta para casa; em outros, era buscada por uma tia de moto.
Após o impacto, ainda segundo relatos, a motorista teria acelerado o veículo, arrastando a adolescente. Imagens mostram que a condutora chegou a descer do carro e observar a vítima caída no chão, mas a gravação é interrompida em seguida, sem revelar o que aconteceu depois.
Estudante da Escola Salesiana do Trabalho, Clara Yasmin sonhava em seguir a carreira de veterinária e completaria 15 anos ainda este ano. A família já se preparava para organizar a festa de debutante da adolescente.
A motorista se apresentou na Seccional da Sacramenta, onde prestou esclarecimentos e foi liberada em seguida. Um boletim de ocorrência por homicídio culposo foi registrado. A Polícia Civil investiga o caso.
