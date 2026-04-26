Bicicletada cobra justiça por adolescente morta ao ser atropelada no bairro da Sacramenta, em Belém

Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, morreu na última sexta (24/4), vítima de um atropelamento no bairro da Sacramenta, enquanto andava de bicicleta na ciclofaixa

A imagem em destaque mostra Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, a vítima do atropelamento. (Foto: Reprodução)

Amigos e familiares de Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, realizarão uma bicicletada nesta segunda-feira (27/4), às 20h, na Praça da República, em Belém, cobrando justiça pela morte da jovem. Ela morreu na última sexta (24/4), atropelada por um carro no bairro da Sacramenta, enquanto andava de bicicleta na ciclofaixa. A concentração do ato será a partir das 19h30, no Teatro da Paz, com todos os participantes vestindo blusa branca.

O acidente ocorreu em frente a um posto de combustíveis, no momento em que a adolescente retornava da escola. Testemunhas relataram que a jovem havia acabado de sair da unidade de ensino. Em alguns dias, ela voltava de bicicleta para casa; em outros, era buscada por uma tia de moto.

Após o impacto, ainda segundo relatos, a motorista teria acelerado o veículo, arrastando a adolescente. Imagens mostram que a condutora chegou a descer do carro e observar a vítima caída no chão, mas a gravação é interrompida em seguida, sem revelar o que aconteceu depois.

Estudante da Escola Salesiana do Trabalho, Clara Yasmin sonhava em seguir a carreira de veterinária e completaria 15 anos ainda este ano. A família já se preparava para organizar a festa de debutante da adolescente.

A motorista se apresentou na Seccional da Sacramenta, onde prestou esclarecimentos e foi liberada em seguida.   Um boletim de ocorrência por homicídio culposo foi registrado. A Polícia Civil investiga o caso.

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Bicicletada cobra justiça por adolescente morta ao ser atropelada no bairro da Sacramenta, em Belém

Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, morreu na última sexta (24/4), vítima de um atropelamento no bairro da Sacramenta, enquanto andava de bicicleta na ciclofaixa

26.04.26 13h41

POLÍCIA

Ex-vereador de Santa Bárbara Dênio Bráulio é assassinado em área rural do município

Dois homens em uma moto atiraram contra o ex-parlamentar, que estava em casa, na noite do último sábado (25)

26.04.26 12h34

POLÍCIA

Jovem de 19 anos é executado em posto de combustível em Parauapebas

Fato ocorreu na madrugada de sábado (25); vítima foi identificada como Wildsom Amaral

26.04.26 10h21

POLÍCIA

Mulher dá à luz em voadeira durante travessia no rio Tapajós, em Itaituba

Após o nascimento, mãe e bebê foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para hospital

26.04.26 10h09

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem de 19 anos é executado em posto de combustível em Parauapebas

Fato ocorreu na madrugada de sábado (25); vítima foi identificada como Wildsom Amaral

26.04.26 10h21

POLÍCIA

Mulher dá à luz em voadeira durante travessia no rio Tapajós, em Itaituba

Após o nascimento, mãe e bebê foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para hospital

26.04.26 10h09

LUTO

“Só deu tempo dela dizer ‘obrigada, mãe’”, relata mãe de adolescente morta em atropelamento em Belém

Josilene Souza conta que ainda conseguiu ver a filha com vida após o atropelamento; adolescente de 14 anos morreu na sexta-feira (24) e foi velada na manhã deste sábado (25), em Belém.

25.04.26 15h06

TRAGÉDIA

Adolescente morta em atropelamento será velada na manhã deste sábado (25), em Belém

Clara Yasmin foi atropelada na saída da escola, no bairro da Sacramenta

25.04.26 10h24

