Oficial de Justiça é morto a tiros em Novo Repartimento

Um oficial de Justiça, identificado como Clayton Nazare do Socorro Martins, foi assassinado na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 11h, no bairro de Nossa Senhora Aparecida, próximo da praça da Vila Tucuruí, no município de Novo Repartimento, no sudoeste do Pará. O servidor foi alvejado a tiros por dois homens que estavam em uma moto. Com informações do site Correio de Carajás.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações