Dono de distribuidora de bebidas é assassinado a tiros em Parauapebas

Um homem, identificado como Welison Castro, foi assassinado a tiros por volta de 20h30 da noite do último sábado (18), na Rua Umbelino de Oliveira, bairro Jardim Independente I, em Altamira, região sudoeste do Pará. As informações são do A Voz do Xingu.

Welison era conhecido como “Kareca” e trabalhava como comerciante na cidade. Ele estava em frente a sua distribuidora de bebidas quando dois homens armados em uma motocicleta efetuaram os disparos.

Kareca foi atingido pelos tiros. No entanto, não se sabe quantos disparos o acertaram. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Regional da Transamazônica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Recentemente, Welison sofreu tentativa de homicídio. A Polícia esteve no local para conversar com moradores e colher detalhes sobre o crime, mas até 9h desta segunda-feira (20), ninguém foi preso.

A dupla envolvida no homicídio não foi identificada e permanece foragida.

Saiba como ajudas nas investigações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.