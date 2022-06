Motociclista é morto a tiros em Altamira neste domingo (26)

Um homem, até o momento sem identificação, foi morto a tiros por dois homens na noite deste domingo (26), no Município de Altamira, no sudoeste do Pará. O homicídio ocorreu na rua Acesso 2, no bairro Sudam 2.

As primeiras informações sobre o caso são de que a vítima foi parada pela dupla de criminosos em via pública. Eles chegeram anunciando um assalto, mas quando a vítima iria entregar o celular, acabou sendo alvejada. Há informações de que cinco disparos foram feitos no local.

Em seguida, os criminosos fugiram em uma motocicleta da cor preta. Um dos autores do assassinato vestia uma camisa de loja de motos. No entanto, nenhum deles foi identificado.

A Polícia levanta informações sobre o caso.