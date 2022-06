Jovem é morto a tiros na Estrada Icuí-Guajará, em Ananindeua

Um jovem identificado pela Polícia Civil como Richard Mateus Santos de Souza, de 20 anos, foi morto a tiros, na tarde desta segunda-feira (20), na Estrada Icuí-Guajará, na esquina com a avenida Independência, no bairro do Paar, em Ananindeua. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do crime. O corpo está no local. A equipe de reportagem também está no local para atualizar o caso.

Segundo relato de algumas testemunhas, Richard estava trabalhando em uma obra numa casa desta área quando foi buscar água em um lava a jato. No caminho, ele foi surpreendido com a chegada de dois homens que atiraram contra o jovem. Teriam sido feitos cinco disparos contra a vítima. Richard morreu no local.

Familiares de Richard estão no local do crime mas não querem falar com a imprensa. A Divisão de Homicídios já está na área e fez o isolamento no cenário do crime.

