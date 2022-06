Guarda municipal é assassinado a tiros no interior do Pará

O guarda municpal, identificado como Mariano Bruno Sarges, do município de Mãe do Rio, nordeste paraense, foi executado a tiros na madrugada deste sábado (18). As informações preliminares dizem que o crime ocorreu na cidade de Aurora do Pará. Imagens de câmeras de segurança mostram quatro homens armados saindo de um veículo de cor preta e realizando os disparos.

Matéria em atualização.