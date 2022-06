Dupla vestida de mototaxista mata homem a tiros em Belém

POLÍCIA

Golpe no Dia dos Namorados: Mulher paga por cesta de café da manhã que não chega em Belém

A vítima, uma analista de controladoria, diz que somente desconfiou do golpe depois de efetuar o pagamento de R$ 157,00 via PIX e não receber mais retorno da empresa, com a qual ela fazia contato via Whatsapp