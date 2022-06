Homem é morto a tiros em confronto com a PM no bairro do Tapanã, em Belém

Um homem, ainda não identificado, morreu em confronto com a Polícia Militar por volta de 23h50 deste sábado (11), na Rua Vitória, bairro Tapanã, em Belém.

As viaturas estariam realizando rondas pelo local. O suspeito avistou as equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar (24º BPM) e efetuou os disparos de arma de fogo. Os militares revidarem e atingiram o homem.

Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.