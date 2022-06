Homem é morto com seis tiros enquanto caminhava em Tucuruí

​Um homem, identificado como Francietro Ferreira, foi surpreendido por atiradores, por volta de 23h, desta quarta-feira (8), no Porto da Balsa, bairro Getat, na cidade de Tucuruí, localizada às margens do rio Tocantins, no sudeste do Pará. Ainda não se sabe o que motivou o crime. Ninguém foi preso. O homicídio está sendo investigado pela Polícia Civil. Com informações do site Debate Carajás.

A polícia conseguiu apurar que Francietro caminhava na rua, quando uma motocicleta teria se aproximado da vítima e o garupa disparou dois tiros na região da cabeça e quatro no peito. O homem chegou a correr, na tentativa de escapar dos tiros, porém não conseguiu. Os suspeitos fugiram sem deixar pistas. Eles ainda não foram identificados nem localizados.

VEJA MAIS

Francietro Ferreira entrou em uma residência e sentou-se na área externa da casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém ele evoluiu a óbito sentado no chão. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e removeu o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML).