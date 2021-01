'Dupla do tráfico' é presa em Tucuruí

Uma denúncia anônima encaminhada ao Batalhão de Polícia Militar de Tucuruí levou à prisão uma dupla suspeita de tráfico de drogas: os irmãos Miquéias Brito Ribeiro, 25 anos, e Melquias Brito Ribeiro, de 23, que são apontados há algum tempo como responsáveis pelo tráfico na região.

Os dois foram presos por uma unidade da Rocam, por volta de 17h40 de quinta-feira. Eles estavam em uma casa localizada na Travessa São Pedro, no Bairro Beira Rio. Segundo a Polícia Militar, no local funcionava uma boca de fumo. “De pronto, foi solicitado suporte e fizeram o cerco na residência, mas ao avistar a polícia os traficantes ainda tentaram fugir e jogar fora as drogas, mas foram cercados e presos”, disse em nota o comando da PM em Tucuruí.

Os militares encaminharam à 15ª Seccional Urbana de Tucuruí os dois suspeitos e ainda 15 embalagens de óxi com aproximadamente 16g, uma embalagem de cocaína de 1,1g, sete embalagens de maconha com 6,3g, meio quilo de maconha prensada, três relógios, dois aparelhos celulares, uma munição calibre 38 intacta, e 02 motocicletas e também R$ 168 em dinheiro.