Jovem de 23 anos é morto a tiros na manhã desta quinta-feira (9), em Outeiro

Moisés Negrão Ramos, de 23 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (9), na alameda Manoel Siqueira, no bairro São João do Outeiro, no distrito de Belém. De acordo com informações da Polícia Militar, acionada para o caso, três criminosos aguardavam pela vítima, que, ao se aproximar, foi alvejada com três disparos de arma de fogo, na altura da cabeça. Moisés não resistiu e morreu na hora.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi chamada para realizar os procedimentos de análise do local do crime, bem como do corpo da vítima.

