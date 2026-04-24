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Polícia

Adolescente de 14 anos morre após ser atropelada na avenida Senador Lemos, em Belém

A jovem havia acabado de sair de uma instituição de ensino quando foi atingida por um veículo

O Liberal

Uma adolescente de 14 anos morreu após ser atropelada por volta das 17h desta sexta-feira (24), na avenida Senador Lemos com a passagem Gastão, no bairro da Sacramenta, em Belém. A vítima foi identificada como Clara Yasmin Sousa.

Estudante da Escola Salesiana do Trabalho, a jovem sonhava em ser veterinária e completaria 15 anos ainda este ano. A família já se preparava para organizar a festa de debutante.

De acordo com informações preliminares e imagens de câmeras de segurança, Clara estava em uma bicicleta, trafegando pela ciclofaixa, quando foi atingida por um carro de passeio modelo Fiat Toro, de cor branca. O acidente ocorreu em frente a um posto de combustíveis, no momento em que a adolescente retornava da escola.

Testemunhas relataram que a jovem havia acabado de sair da unidade de ensino. Segundo relatos, em algumas ocasiões ela voltava de bicicleta para casa, enquanto em outras era buscada por uma tia de moto.

Ainda conforme testemunhas, após o impacto, a motorista teria acelerado o veículo e arrastado a adolescente. Imagens de câmeras de segurança também mostram que, após o ocorrido, a condutora chegou a descer do carro e ver que a adolescente estava caída no chão. No entanto, as gravações se encerram em seguida, não sendo possível identificar o que a motorista fez naquele momento.

Testemunhas afirmaram que a mulher teria se deslocado até a Seccional da Sacramenta, onde prestou esclarecimentos e passou pelos procedimentos cabíveis. Até o momento, não há detalhes sobre o depoimento da condutora. A motorista não teve a identidade divulgada.

Equipes da Guarda Municipal foram acionadas e atenderam a ocorrência. Até as 19h40, a equipe da Polícia Científica do Pará ainda não havia chegado ao local para realizar a perícia. O trânsito na área ficou lento e foi sendo orientado por agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel).

Uma parte dos familiares da vítima permaneceu no local do acidente, enquanto a outra foi para a unidade policial com objetivo de pressionar a polícia e pedir informações sobre o que realmente aconteceu. “A Clara era uma menina linda. Um doce de pessoa com muitos sonhos. Um deles era ser veterinária. Ela falava muito isso para a gente. Nós queremos saber o que aconteceu. A motorista não parecia estar em alta velocidade. Não sabemos se ela estava no celular, se ela tava olhando apenas para o outro lado e não viu a Clara ou se ela passou mal. Nós queremos uma resposta”, disse Adamir Sousa, tio da vítima.

Nota

A Polícia Civil do Pará informou que as circunstâncias do acidente são apuradas pela Seccional da Sacramenta. “A motorista do veículo permaneceu no local, acionou o socorro e, em seguida, se apresentou espontaneamente na unidade policial para prestar esclarecimentos, sendo liberada em seguida, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Um boletim de ocorrência por homicídio culposo foi registrado, e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, diz o comunicado da PC.

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