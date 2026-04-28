Ouro é apreendido em aeronave e dois suspeitos são presos pela PF e PRF em Itaituba

Uma operação conjunta resultou na apreensão de ouro e de uma aeronave particular, além da prisão de dois homens, no município de Itaituba, sudoeste do Pará. A ação foi realizada na segunda-feira (27) pela Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PF, aproximadamente 4,6 quilos de ouro estavam sendo transportados na aeronave, localizada no aeroporto do município. A abordagem ocorreu após o repasse de informações de inteligência, que indicavam movimentação suspeita envolvendo o transporte do mineral.

Durante a fiscalização, dois suspeitos foram detidos em flagrante. Além do ouro, os agentes apreenderam a aeronave utilizada no transporte e aparelhos celulares que estavam com os investigados.

Os materiais recolhidos passarão por perícia, com o objetivo de identificar a origem do ouro e verificar a possível participação de outras pessoas no esquema, que pode estar relacionado à atividade de mineração ilegal na região.