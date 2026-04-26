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Polícia

Ex-atleta do Remo é executado a tiros após partida de futebol em Marabá

Polícia Civil investiga a autoria do caso e busca imagens de câmeras de segurança

O Liberal
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Ex-atleta do Remo é executado a tiros após partida de futebol em Marabá. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem identificado como Jessé Fernando Farinha da Silva Ramos, conhecido como “Farinha”, de 22 anos, foi executado a tiros na noite deste sexta-feira (24), na Folha 28, no Núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. Ele havia acabado de sair de uma partida de futebol quando foi surpreendido pelos atiradores.

De acordo com informações apuradas pelo Correio de Carajás, Jessé e outro jovem, Adriano dos Santos Souza, caminhavam em direção à Folha 17, onde moram, após participarem de um jogo no Colégio Luzia Nunes. No trajeto, foram abordados pelos criminosos, que efetuaram diversos disparos. Testemunhas relataram ter ouvido cerca de oito tiros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o médico constatou a morte de Jessé ainda no local. Adriano também foi atingido, com um ferimento na mão, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá (HMM). Após atendimento médico, ele recebeu alta.

Jessé Fernando tinha histórico ligado ao esporte e chegou a passar pelas categorias de base do Clube do Remo. Atualmente, era estudante universitário e vivia um momento de expectativa profissional, já que estava contratado para iniciar um novo emprego em uma siderúrgica na próxima semana.

Segundo a Polícia Militar, que esteve na ocorrência, ainda não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso e realiza buscas por imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar o veículo utilizado e os autores dos disparos.

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