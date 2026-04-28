Megaoperação da PF contra abuso sexual infantojuvenil prende suspeitos no Pará

Dois homens suspeitos de envolvimento em crimes que violam a dignidade sexual de crianças e de adolescentes foram presos no Pará, nesta terça-feira (28). As prisões ocorreram em Belém e Ananindeua durante a megaoperação Proteção Integral IV, deflagrada pela Polícia Federal com o apoio da Polícia Civil. A ação de alcance nacional e internacional combate o estupro de menores. Ao todo, a operação prevê o cumprimento de 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisões preventivas.

O cumprimento dos mandados judiciais ocorreu simultaneamente nas 27 unidades da federação. O foco é a identificação e captura de investigados por crimes de violência sexual contra menores. A mobilização reúne mais de 700 agentes, sendo 503 policiais federais. Os 243 outros agentes são policiais civis dos estados do Pará, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

As diligências fazem parte de um esforço articulado para combater esse tipo de crime tanto no ambiente físico quanto digital. A delegada Rafaella Parca, coordenadora-geral de combate aos crimes cibernéticos de abuso sexual infantil da Polícia Federal, destacou a dimensão da operação. “A Polícia Federal deflagrou na data de hoje a Operação Proteção Integral IV, com mandados de busca e apreensão sendo executados em todos os estados da Federação para combater o abuso sexual de crianças e adolescentes, especialmente no ambiente cibernético”.

Ela também ressaltou o caráter integrado da ação, explicando que se trata de uma iniciativa conjunta entre a Polícia Federal, polícias civis de diversos estados e forças de segurança de outros países. “O abuso sexual infantil é um problema complexo e precisa de uma resposta coletiva, o que estamos fazendo exatamente na data de hoje. É a Polícia Federal reafirmando o seu compromisso com a proteção de nossas crianças e adolescentes”, declarou.

Internacional

A ação também está inserida em uma operação internacional, denominada Operação Internacional Aliados pela Infância VI, que ocorre de forma simultânea em 15 países. São eles: Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai. O objetivo é enfrentar organizações e indivíduos envolvidos em crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Segundo a Polícia Federal, a ofensiva reforça o compromisso das instituições com a proteção da infância, especialmente no contexto da campanha Maio Laranja, voltada ao combate à exploração e violência sexual infantojuvenil.

As autoridades também destacam a importância da prevenção. A orientação é que pais e responsáveis acompanhem de perto o uso da internet por crianças e adolescentes, mantendo diálogo constante e atento a possíveis situações de risco. Denúncias e informações podem contribuir para o avanço das investigações e a responsabilização dos envolvidos.