Mulher fica ferida após ser atingida por tiro dentro de casa em Santarém

Uma mulher identificada como Vanessa Silva de Souza foi baleada dentro de casa na manhã desta sexta-feira (12), na Rua Lauro Sodré, no bairro Santo André, em Santarém. A vítima foi socorrida ainda consciente e encaminhada para atendimento médico.

Após o ataque, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros. Segundo a equipe de resgate, Vanessa apresentava um ferimento por arma de fogo na região central do abdômen, com saída do projétil pelo tórax.

Apesar da gravidade da lesão, ela estava consciente e orientada no momento do atendimento, conforme informações do portal O Impacto. A vítima foi encontrada caída no chão da cozinha da residência.

No local, havia várias cadeiras e copos espalhados, o que indica que outras pessoas poderiam estar presentes antes da chegada das equipes de socorro. As circunstâncias do crime ainda não foram confirmadas.

Até o fechamento desta reportagem, o estado de saúde da vítima ainda não havia sido atualizado.

Em agosto do ano passado, Vanessa Silva de Souza foi presa no Aeroporto de Guarulhos (SP) ao tentar embarcar para a França com cerca de 100 cápsulas de cocaína ingeridas. À época, a prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Santarém e a Polícia Federal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.