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Polícia

Suspeito de tentativa de homicídio é preso e arma é apreendida em Ponta de Pedras

A prisão ocorreu por volta das 4h30 desta sexta-feira (12), após denúncias anônimas indicarem o paradeiro do suspeito

O Liberal

Um homem investigado por tentativa de homicídio qualificado foi preso na madrugada desta sexta-feira (12), na zona rural de Ponta de Pedras, durante uma operação integrada entre as polícias Militar e Civil. A prisão ocorreu por volta das 4h30, após denúncias anônimas indicarem o paradeiro do suspeito.

Durante a abordagem, o suspeito informou aos policiais onde estaria escondida a arma que teria sido utilizada na tentativa de homicídio. Com base nas informações repassadas, as equipes seguiram para outro endereço na zona rural do município.

Ao chegarem ao local indicado, os agentes perceberam movimentação considerada suspeita nas proximidades da residência. Dois adolescentes foram abordados quando tentavam sair de uma área de mata próxima ao imóvel. Conforme relato da polícia, eles afirmaram ter recebido orientação de familiares do homem preso para esconder o armamento antes da chegada das equipes de segurança.

Diante das informações, os policiais realizaram buscas na área de vegetação e encontraram uma arma de fogo escondida. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

O homem preso, os adolescentes envolvidos e a arma apreendida foram apresentados na Unidade Integrada de Polícia, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno, 

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