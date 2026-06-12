Mulher é presa suspeita de esconder drogas na roupa durante ação da PM em Bragança

Uma mulher identificada apenas como Rosilene foi presa por suspeita de tráfico de drogas na manhã da última quinta-feira (11) na Rua Projetada 1, na Vila Sinhá, em Bragança, nordeste paraense. A prisão ocorreu durante uma ação da Polícia Militar na região.

A polícia localizou a suspeita após denúncias anônimas informando a suposta comercialização de drogas no local. Durante a abordagem, os policiais encontraram entorpecentes que, segundo a corporação, estavam escondidos dentro da roupa da suspeita.

A ação foi realizada por equipes do 33º BPM. Após a apreensão da droga, Rosilene foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Bragança, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Ela permanec à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.