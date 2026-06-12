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Polícia

Mulher é presa suspeita de esconder drogas na roupa durante ação da PM em Bragança

Entorpecentes foram encontrados após denúncias sobre a suposta comercialização de drogas na Vila Sinhá

O Liberal
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Rosilene foi presa suspeita de tráfico de drogas no nordeste do Pará (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma mulher identificada apenas como Rosilene foi presa por suspeita de tráfico de drogas na manhã da última quinta-feira (11) na Rua Projetada 1, na Vila Sinhá, em Bragança, nordeste paraense. A prisão ocorreu durante uma ação da Polícia Militar na região. 

A polícia localizou a suspeita após denúncias anônimas informando a suposta comercialização de drogas no local. Durante a abordagem, os policiais encontraram entorpecentes que, segundo a corporação, estavam escondidos dentro da roupa da suspeita.

A ação foi realizada por equipes do 33º BPM. Após a apreensão da droga, Rosilene foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Bragança, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Ela permanec à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

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