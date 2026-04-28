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Polícia

Homem é encontrado morto a facadas em imóvel de Garrafão do Norte

O crime ocorreu na rua Manoel Gonçalves Eufrásio, no bairro Castanheira

O Liberal
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Homem é encontrado morto com marcas de facadas em imóvel de Garrafão do Norte. (Foto: Redes Sociais)

Luiz da Silva Vieira, de 52 anos, foi encontrado morto com lesões de arma branca dentro de uma residência na tarde de segunda-feira (27), no município de Garrafão do Norte, nordeste do Pará. O crime ocorreu na rua Manoel Gonçalves Eufrásio, no bairro Castanheira. Segundo as informações iniciais, o imóvel estava revirado e vários objetos espalhados pelo chão. O caso é apurado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Conforme os relatos, a vítima foi localizada por policiais militares após a corporação ser acionada por volta das 16h25. Moradores repassaram a informação de que havia um possível corpo em um imóvel. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o homem já sem vida na cozinha da casa.

O corpo estava envolto em uma rede e em um pano, apresentando sinais evidentes de violência. No local, também foi observada uma grande quantidade de sangue, além da presença de um facão e uma faca próximos à vítima. Um ferimento, possivelmente provocado por arma branca, foi identificado.

Moradores da área relataram ter ouvido pedidos de ajuda vindos do imóvel por volta das 14h30, mas a comunicação oficial às autoridades ocorreu apenas horas depois. Durante os primeiros levantamentos, foi constatado o desaparecimento de alguns pertences da vítima, incluindo uma motocicleta Honda Pop 100 de cor preta, um aparelho celular e uma mochila.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que conduz as investigações para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime.

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