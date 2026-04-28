Homem é encontrado morto a facadas em imóvel de Garrafão do Norte
O crime ocorreu na rua Manoel Gonçalves Eufrásio, no bairro Castanheira
Luiz da Silva Vieira, de 52 anos, foi encontrado morto com lesões de arma branca dentro de uma residência na tarde de segunda-feira (27), no município de Garrafão do Norte, nordeste do Pará. O crime ocorreu na rua Manoel Gonçalves Eufrásio, no bairro Castanheira. Segundo as informações iniciais, o imóvel estava revirado e vários objetos espalhados pelo chão. O caso é apurado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Conforme os relatos, a vítima foi localizada por policiais militares após a corporação ser acionada por volta das 16h25. Moradores repassaram a informação de que havia um possível corpo em um imóvel. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o homem já sem vida na cozinha da casa.
O corpo estava envolto em uma rede e em um pano, apresentando sinais evidentes de violência. No local, também foi observada uma grande quantidade de sangue, além da presença de um facão e uma faca próximos à vítima. Um ferimento, possivelmente provocado por arma branca, foi identificado.
Moradores da área relataram ter ouvido pedidos de ajuda vindos do imóvel por volta das 14h30, mas a comunicação oficial às autoridades ocorreu apenas horas depois. Durante os primeiros levantamentos, foi constatado o desaparecimento de alguns pertences da vítima, incluindo uma motocicleta Honda Pop 100 de cor preta, um aparelho celular e uma mochila.
O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que conduz as investigações para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime.
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